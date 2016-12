Directora Museos Vaticanos:Espero que me eligieran por méritos y no por mujer Barbara Jatta, de 52 años, será desde el próximo enero la nueva directora de los Museos Vaticanos y la primera mujer en este cargo, pero en una entrevista con Efe afirma que espera que la hayan elegido por su currículum y sus 20 años en los Museos y no por ser mujer.