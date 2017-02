Las empresas de televisión DirecTV y Fox llegaron a un acuerdo para Latinoamérica este viernes 10 de febrero.

Por medio de un comunicado conjunto, las empresas anunciaron que gracias al acercamiento entre las dos compañías, los fanáticos continuarán disfrutando de sus shows favoritos y consagrados como 'The Walking Dead', 'Los Simpson', 'Homeland', 'Modern Family', 'Mozart in the Jungle', 'La Historia de Dios' 'American Crime Story', 'Scream Queens', 'Bones' y 'The Americans'.

Previamente, el pasado 25 de enero, Fox Networks Group Latin America emitió un comunicado en el que dijo que "tras varios meses de conversaciones con DirecTv Latinoamérica, lamentablemente aún no se ha llegado a un acuerdo para la renovación de la distribución de sus canales y servicios".

Así, la empresa de televisión por su parte habría informado a sus televidentes que, al finalizar enero de 2017, se interrumpiría la emisión de los contenidos de Fox.

La cadena es una de las más vistas a nivel mundial, cuya parrilla de canales está conformada por Fox, FX, Fox Life, Film Zone, Cinecanal, Fox Sports, Fox Sports 2, Fox Sports 3, Fox News, National Geographic Channel, Nat Geo Wild, BabyTV. También cuenta con los canales premium: Fox1, Fox Comedy, Fox Action, Fox Family, Fox Cinéma, Fox Classics y Fox Movies.