Disfrute del primer Pícnic Literario de 2019

“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”, dijo Miguel de Cervantes. Y esa es una premisa que el programa de fomento de lectura de la Alcaldía de Bogotá ha implementado. Un pícnic literario es una gran oportunidad para compartir el hábito de leer; intercambiar libros, observar a través de telescopios, realizar lecturas a viva voz, talleres de dibujo y actividades en medio de la naturaleza.



Es por eso que el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, está invitando a los ciudadanos a traer su camiseta o accesorio en algodón para estampar, los convoca a aprender a leer una carta celeste, disfrutar de bailarines, escuchar música llanera, juegos que motivan a los niños a imaginar y crear. No se pierda la oferta que incluye también cortometrajes animados del pasado Festival de Cortos de Bogotá -Bogoshorts-, y la presencia del escritor guatemalteco Rodrigo Fuentes, invitado del programa Bogotá Contada, quien dialogará con el escritor colombiano Andrés Mauricio Muñoz, sobre la tradición literaria de Guatemala y Colombia.



Alejandro Flórez, Gerente de Literatura asegura que “la Alcaldía a través de estos espacios busca acercar a los públicos diversos que tenemos en Bogotá a un lugar donde la gente pueda disfrutar en familia de actividades que les permitan acercarse al libro, a la lectura y la literatura. Lo que hacemos es generar acciones desde distintas prácticas artísticas que conecten con la literatura y que los públicos de varias edades puedan vivir en este universo, puedan crear, escribir, dibuja. Este es un formato que sin duda logra un mayor acercamiento de la ciudad a la literatura”.



La fiesta además correrá por cuenta del programa Libro al Viento -LAV-, que celebrará sus 15 años. El evento contará con la presencia de Carolina Rueda y el editor Antonio García, quienes conversarán con los asistentes sobre el libro La dicha de la palabra dicha de Nicolás Buenaventura, el más reciente título para niños del programa Libro al Viento.



La entrada tendrá un costo de $3.500 para mayores de 13 años, de $1.800 para niños y personas de la tercera edad. Las personas mayores de 60 años no pagan.



El evento será de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. el próximo domingo 31 de marzo en el Jardín Botánico de Bogotá.