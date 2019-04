Disney On Ice celebra 100 años de magia en Colombia

Disney On Ice, celebra 100 años de magia en patines, estará en Bogotá, Medellín y Cali. Tendrá un elenco de más de 50 inolvidables personajes Disney, con Mickey Mouse, el ratón más famoso del mundo como maestro de Ceremonias; el ícono fashion de Minnie Mouse, El Pato Donald, Goofy y muchas de las Princesas de Disney incluyendo a Jasmine, La Cenicienta , Rapunzel, Ariel, Blancanieves y Tiana. Revive la magia de Frozen: UNA AVENTURA CONGELADA con Anna, Elsa y el divertidísimo muñeco de nieve Olaf quienes descubren que el verdadero amor es la magia más grande de todas.

Son más de 30 inolvidables canciones, incluyendo las favoritas como "Let It Go" / “Libre Soy, "You’ve Got a Friend in Me" / “Tienes en mi un amigo” y "Hakuna Matata". Esta vivencia tendrá emociónate momentos de El Rey León, Toy Story y Buscando A Dory, La Bella Y La Bestia, Aladdin y mucho más.

INFORMACIÓN CIUDADES:

CIUDAD: Bogotá

LUGAR: Gran Carpa De las Américas – CORFERIAS

DIRECCIÓN: Cra. 39 Nro. 20A – 52

FECHAS: 18 al 28 de julio 2019

CÓDIGO PULEP BOGOTA: MLK962

BOLETERÍA BOGOTÁ: Las entradas estarán disponibles en una venta anticipada exclusiva para clientes de los Bancos Aval desde el 2 de abril a las 10am hasta el 7 de abril a las 11:59pm. Formas de pago exclusivas para tarjetas débito y crédito de los bancos Grupo AVAL: AV Villas, Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco Popular.

La venta general para Bogotá será a partir del 8 de abril a las 10:00 am.

Canal de venta oficial: de www.eticket.co (solo tarjetas de crédito) y en el centro de atención de llamadas de Eticket (+ 57-1-794 -09-00), y en las tiendas Jumbo.

Sección Aforo PRECIO DE ENTRADA CARGO POR SERVICIO INCLUIDO IVA PRECIO TOTAL PREMIUM (Silletería Individual) 212 $ 260,000 $ 31,000 $ 291,000 PALCOS X 24 (Boletería Individual) 288 $ 220,000 $ 26,000 $ 246,000 PLATINO DER 870 $ 170,000 $ 20,000 $ 190,000 PLATINO IZQ 870 $ 170,000 $ 20,000 $ 190,000 PREFERENCIAL DER 654 $ 120,000 $ 14,000 $ 134,000 PREFERENCIAL IZQ 654 $ 120,000 $ 14,000 $ 134,000 GENERAL 1380 $ 65,000 $ 8,000 $ 73,000

CALI

CIUDAD: Cali

LUGAR: Coliseo el pueblo

DIRECCIÓN: Cra. 52 Nro. 2 – 01

FECHAS: 3 al7 de julio 2019

CÓDIGO PULEP CALI: SUF930

Sección Aforo PRECIO DE ENTRADA CARGO POR SERVICIO PRECIO FULL P1-PALCOS DIAMANTE 80 $260,000 $30,000 $290,000 P2-PALCOS PLATA 200 $220,000 $26,000 $246,000 P3-VIP 880 $160,000 $19,000 $179,000 P4-PLATINO (SUR-NORTE) 803 $100,000 $12,000 $112,000 P5-PREFERENCIA 2,454 $86,000 $10,000 $96,000 P6-GENERAL (SUR-NORTE) 4,597 $60,000 $7,000 $67,000

CIUDAD: Medellín

LUGAR: Coliseo Iván de Bedout

DIRECCIÓN: Cra 70 (48 1-99)

FECHAS: 10 al 14 de julio 2019

CÓDIGO PULEP MDELLÍN: CZR988

Sección Aforo PRECIO DE ENTRADA CARGO POR SERVICIO PRECIO FULL P1-PALCOS 300 $250,000 $30,000 $280,000 P2-VIP 1080 $190,000 $22,000 $212,000 P3-PLATINO 848 $150,000 $19,000 $169,000 P4-PREFERENCIA 2842 $95,000 $11,000 $106,000 P5-GENERAL 859 $60,000 $7,000 $67,000

BOLETERÍA MEDELLÍN Y CALI: La venta general será a partir del 8 de abril a las 10:00 am a través de www.tuboleta.com (solo tarjetas de crédito) y puntos de venta (aplican todos los medios de pago)