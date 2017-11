Disney planea una serie de televisión sobre "Star Wars"

Los Ángeles (EE.UU.), 9 nov (EFE).- El gigante del entretenimiento Disney, propietario de los derechos de explotación de "Star Wars", planea una serie con actores reales sobre esa famosa saga de ciencia-ficción, que se distribuirá a través de su futuro servicio de "streaming" (emisión en línea).

La noticia sobre esta serie de "Star Wars" llega el mismo día en el que Lucasfilm anunció que Rian Johnson, el director y guionista de "Star Wars VIII: The Last Jedi", se hará cargo de una nueva trilogía al margen de la historia de los Skywalker.

El presidente y consejero delegado de Disney, Bob Iger, desveló hoy el nuevo proyecto televisivo durante una conferencia telefónica celebrada tras presentar los resultados financieros de la compañía en 2017, año en el que Disney ganó 4 % menos al obtener un beneficio neto de 8.980 millones de dólares.

Además de la serie de "Star Wars", Iger anunció los planes de Disney de desarrollar diferentes shows para la pequeña pantalla sobre el filme "Monsters Inc." (2001), sobre la comedia musical "High School Musical" y sobre las historias de cómic de Marvel.

Estas series se enmarcan dentro de la estrategia de Disney de lanzar su propio servicio de "streaming", cuyo lanzamiento está previsto para 2019, para competir con otras plataformas del sector, como Netflix.

"Star Wars" tuvo varias series de televisión animadas en el pasado, como "Star Wars: The Clone Wars" o "Star Wars Rebels", pero la novedad del nuevo lanzamiento de Disney es que contaría con acción real y actores de carne y hueso.

Al margen del anuncio de Iger, Lucasfilm informó hoy en su página web que Rian Johnson se encargará de modelar una nueva trilogía de "Star Wars".

Sin grandes detalles acerca de la trama y las fechas de estreno, Lucasfilm apuntó que la primera película de esa trilogía será dirigida y escrita por Johnson, quien contará con su colaborador Ram Bergman para la producción.

Estas nuevas cintas "introducirán nuevos personajes de un rincón de la galaxia de 'Star Wars' que no ha sido explorado anteriormente", según Lucasfilm.

"A todos nos ha encantado trabajar con Rian en 'The Last Jedi'", dijo la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

"Es una fuerza creadora, y verle construir 'The Last Jedi' desde el inicio hasta el final fue uno de los grandes placeres de mi carrera. Rian hará cosas increíbles con el lienzo en blanco de esta nueva trilogía", añadió.

Por su parte, y en una nota conjunta, Johnson y Bergman señalaron que disfrutaron muchísimo de su colaboración con Lucasfilm y Disney: "'Star Wars' es la mitología moderna más grande y nos sentimos muy afortunados de haber contribuido a ello. Estamos deseando continuar con esta nueva serie de películas".

"Star Wars VIII: The Last Jedi", dirigida por Johnson y que desembarcará en la gran pantalla el 15 de diciembre, es el próximo lanzamiento de la saga y tiene como protagonistas a Daisy Ridley y Mark Hamill.

"Star Wars VIII: The Last Jedi" continuará la narración iniciada por "Star Wars VII: The Force Awakens" (2015).

Este largometraje recaudó en todo el mundo 2.068 millones de dólares y se convirtió así en la tercera película más taquillera de la historia, solo por detrás de "Avatar" (2009), con 2.788 millones, y "Titanic" (1997), con 2.187 millones.

En el horizonte de la franquicia también aparecen la película "Solo: A Star Wars Story", que se estrenará en mayo de 2018 y que narrará las jóvenes aventuras de Han Solo; y el episodio IX de "Star Wars", todavía sin título y que, bajo la dirección de J.J. Abrams, llegará a la gran pantalla en diciembre de 2019. EFE