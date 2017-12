Don Francisco visita Nicaragua y taxista le cobra 20 dólares por dos cuadras

Managua, 27 dic (EFE).- El animador chileno Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, visitó hoy el turístico balneario de San Juan del Sur, en el Pacífico de Nicaragua, en donde, según dijo, un taxista le cobró 20 dólares por una carrera de dos cuadras, es decir, cerca de 200 metros.

"Anduve en un taxi dos cuadras y me cobró 20 dólares", dijo el veterano presentador chileno, que este jueves cumple 77 años, a un empleado de un restaurante de San Juan del Sur, que preguntó su impresión sobre esa bahía turística y colgó el vídeo en las redes sociales.

"Para dos cuadras, muy caro. Está más caro que París", protestó Don Francisco, quien dijo no había visto nada aún de San Juan del Sur, a donde llegó a bordo de un crucero.

El vídeo de Don Francisco en Nicaragua se ha viralizado en las redes sociales.

Al ser consultado si era su primera experiencia en San Juan del Sur, el animador chileno preguntó en qué sentido era esa experiencia y cuando se le aclaró que era de visitar ese turístico lugar, bromeó.

"Pensé que me hablabas de mi primera experiencia sexual. No ha sido aquí todavía. He venido muchas veces a Nicaragua, pero no acá", expresó.

En otro vídeo, se observa al personal del restaurante cantando Las Mañanitas a Don Francisco, quien mañana cumplirá 77 años, con un pastel sobre una mesa.

Mario Kreutzberger es parte de los más de 300 tripulantes del crucero Silver Whisper, que arribaron esta mañana al puerto turístico de San Juan del Sur, de acuerdo con las autoridades.

Los turistas visitarán la ciudad colonial de Granada, y los municipios de Masaya y Rivas, en el Pacífico. EFE