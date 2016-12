Dos cuentas ficticias de la BBC anuncian la falsa muerte de Isabel II

La reina Isabel II se convirtió ayer jueves sin quererlo en una de las protagonistas de la actualidad informativa del día después de que dos cuentas de Twitter creadas especialmente para confundir a los internautas, dos perfiles que se asemejaban a los de la cadena pública BBC, anunciaran su supuesta muerte en la famosa red social y, en consecuencia, generaran una gran conmoción entre los usuarios de la famosa red social.



Teniendo en cuenta que las citadas cuentas utilizaban el mismo logotipo y nombres de usuario muy similares a los de la corporación de medios británica, el desagradable bulo se extendió con rapidez por toda la esfera virtual e incluso el embajador francés en Estados Unidos, Gérard Araud, incorporó la noticia a su perfil antes de percatarse de que se trataba de una broma de mal gusto.



"Noticia de última hora: el palacio de Buckingham anuncia la muerte de la reina Isabel II a la edad de 90 años. Las circunstancias de su deceso se desconocen por el momento. Pronto ampliaremos la información", reza el ficticio titular que consiguió engañar durante unos minutos a buena parte de la opinión pública.



Las dos cuentas falsas de la BBC fueron rápidamente suspendidas por los administradores de la popular plataforma en cuanto fueron informados de su carácter fraudulento, poniendo así fin a un desagradable suceso del que los portavoces de la casa real británica no han querido hacer comentarios.



Esta no es la primera vez que, de forma intencional o como resultado de un mero accidente, cunde el pánico en torno al estado de salud de la reina, quien actualmente se erige como la monarca más longeva de mundo tras más de 60 años en el trono, ya que hace solo unos meses una conocida reportera de la BBC, Ahmen Khawaja, filtraba por error parte del obituario que el medio tendría ya preparado de antemano en el caso de un repentino deceso de la soberana.



Hace escasos días era la cantante Britney Spears quien concentraba toda la atención mediática después de que la cuenta en Twitter de la discográfica Sony Music -en este caso la real- revelara con un impactante mensaje su falsa muerte, un episodio del que posteriormente se descubrió que solo había sido el resultado del ataque cibernético perpetrado por un desalmado hacker.