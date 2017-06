Douglas Tapia y Benito Santos presentaran sus diseños de moda en P.Rico

San Juan, 19 jun (EFE).- El diseñador venezolano Douglas Tapia y el mexicano Benito Santos, junto al local Luis Antonio, presentarán el próximo día 29 en San Juan algunas de sus creaciones en el marco de la plataforma de moda internacional Puerto Rico Fashion IN.

La organización del evento informó hoy a través de un comunicado de que los diseñadores mostrarán sus trabajos en el evento denominado Puerto Rico Fashion IN Sinfónico, que se celebrará en la sala Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de San Juan.

El Puerto Rico Fashion IN Sinfónico pondrá en contacto la música, la danza contemporánea y el mundo de la moda durante una actuación a cargo de 35 miembros de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico que acompañaran con sus interpretaciones los desfiles de los diseñadores.

Tapia, con varios reconocimientos internacionales, presentará en San Juan su nueva colección LULU & LULU.

El modisto suramericano ha obtenido distinciones como la de diseñador destacado del Miss Venezuela 2011 y Mejor Traje de Gala Miss Earth 2010.

El evento Puerto Rico Fashion IN Sinfónico tiene como objetivo recaudar fondos a beneficio de United for a cause Foundation, el Conservatorio de Música de Puerto Rico y la Fundación AMAR de niños quemados. EFE