Ed Sheeran golpeó a Justin Bieber en la cara jugando borrachos al golf

El cantante Ed Sheeran estuvo a punto de convertirse en una de las personas más odiadas del planeta -o envidiadas, depende de cómo se mire- después de casi desfigurar a Justin Bieber, algo que sin duda habría enfurecido a los incondicionales 'beliebers' del ídolo canadiense.



El incidente en cuestión que podría hacer acabado con la cara de niño bueno de Bieber tuvo lugar tras una larga noche de fiesta en Tokio, cuando los dos intérpretes -con una cantidad considerable de alcohol en el cuerpo- tuvieron la 'brillante' idea de ponerse a jugar al golf colocando la bola en la boca del cantante. Y cómo no, la ocurrencia casi acaba en desgracia.



"Justin estaba solo, sin su equipo de seguridad ni nada de eso, y fue al mismo tugurio en que estaba yo. Acabamos en un campo de golf. De repente se puso la bola en la boca y me dijo: '¡Vamos! Dale fuerte'. Yo estaba bastante borracho y me dije a mí mismo: 'Concéntrate, no puedes darle en la cara'. Cogí el palo de golf, puse la bola... y cómo no, le propiné un golpe tremendo en la cara. Lo más sorprendentemente es que Justin se lo tomó muy bien", ha recordado el británico mientras charlaba con el presentador James Corden en el último segmento de su popular formato 'Carpool Karaoke'.



Esa velada de desenfreno en la capital de Japón dio para mucho, ya que tal y como revelaba el cantante de 'Shape of You' a principios de este año, las dos estrellas de la música acabaron en una sala de karaoke entonando a duo algunos de sus grandes éxitos, incluido 'Love Yourself', compuesto por Sheeran e interpretado por Bieber.



"Justin y yo hemos cantado esa canción en un karaoke en Tokio. Fue una noche muy rara. Fuimos a un bar llamado Train Bar y nos tomamos unos chupitos, y de ahí fuimos a un karaoke y cantamos nuestras propias canciones. Él cantó mis canciones, yo canté las suyas y luego cantamos juntos 'Love Yourself'", confesaba a MYXclusive.