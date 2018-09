Ed Sheeran hubiera preferido que su cameo en Juego de tronos acabara en 'brutal asesinato'

Al margen del sinfín de airadas quejas y burlas -algo crueles, todo hay que decir- que recibió el cantante Ed Sheeran a cuenta del pequeño cameo que realizó en uno de los capítulos de la séptima temporada de 'Juego de tronos', una circunstancia que le llevó a abandonar temporalmente las redes sociales el año pasado para librarse de los 'trolls'; lo cierto es que el artista inglés es plenamente consciente de que su interpretación no fue en absoluto satisfactoria y, por ello, ahora ha reflexionado sobre la reacción que habría exhibido el público si su personaje hubiera sufrido una muerte algo macabra a lo largo del citado capítulo.



"Sé perfectamente qué tipo de desenlace habrían querido los fans de 'Juego de tronos' para mi personaje, y no los culpo. Estoy seguro de que habrían hecho todo lo posible para que acabara sufriendo un brutal asesinato, algo especialmente sangriento. Pero me da a mí que mi personaje sigue con vida y que está viviendo tranquilamente en Poniente", ha reconocido el astro de la música en conversación con el portal Buzzfeed, antes de poner de manifiesto que ese siniestro final habría sido sin duda de su agrado.



"Fue muy divertido salir en 'Juego de tronos', pero definitivamente creo que deberían haberme matado en ese episodio. También pienso que ese desenlace habría sido algo así como un acto de justicia poética o de redención para todos aquellos a los que no les gustó la idea de tenerme ahí", ha explicado en la entrevista para dejar claro que acepta la derrota con deportividad.



El intérprete ha querido recordar también que su presencia en la ficción de HBO siempre estuvo concebida como un breve cameo del que nunca habría una segunda parte, además de responder a una petición muy especial formulada por una de las fans más acérrimas del cantautor: la actriz Maisie Williams, quien da vida a Arya Stark.



"Nadie quiere verme de vuelta, y yo tampoco. Solo quise hacer un cameo y ya lo hice. Me lo pasé muy bien y ya está, no hay mucho más que añadir al respecto", ha sentenciado para zanjar el asunto de una vez por todas.