Ed Sheeran quiere ser más grande que Adele

El cantante Ed Sheeran está preparado para recuperar con su nuevo álbum, '÷', el trono de la música comercial que le arrebató su compatriota Adele con su último trabajo '25' durante su autoimpuesta ausencia de un año.



"Mi motivación de cada lunes es tratar de ser el artista más importante del mundo y aunque nunca lo consiga y me quede solo a medio camino, eso ya sería suficiente para mí. Adele ha dejado el listón muy alto, pero tu objetivo debe ser superarla. Y aunque solo consigas llegar a la mitad de su altura, ya deberías alegrarte", confesó Ed en el programa radiofónico 'KISS Breakfast'.



De momento, y para asegurarse una buena promoción de su disco, el intérprete de 'Thinking Out Loud' ya ha reservado una fecha en su apretada agenda -que no ha querido desvelar- para participar en el popular segmento 'Carpool Karaoke' del late show del presentador James Corden.



"Hay un montón de temas sobre el que no me está permitido decir nada. El pasado viernes, mi mánager se sentó conmigo y empezó a decirme: 'No puedes hablar de esto, ni de esto...', así que estoy tratando de esquivar las preguntas al respecto. Llevo tres años en contacto con James porque él quería que yo fuera el protagonista de su primer Carpool, pero yo no podía. Ahora puedo confirmar que en algún momento de este año haré un Carpool Karaoke con él", anunciaba emocionado el cantante en una entrevista a la emisora Capital Radio este lunes.