Édgar Ramírez y Charlotte Le Bon protagonizan el nuevo video de Residente

El actor Édgar Ramírez y que fuera vocalista y líder de la combativa banda Calle 13, René Pérez 'Residente', llevaban un tiempo jugando al despiste con sus respectivos seguidores de las redes sociales al hacerles partícipes del entusiasmo que les invadía al estar compartiendo unos agradables días en París, pero resistiéndose a revelar el secreto que rodeaba al misterioso "proyecto" en el que parecían encontrarse inmersos.



Sin embargo, finalmente el músico portorriqueño ha anunciado que de sus encuentros con el venezolano, y también con la intérprete francesa Charlotte Le Bon -conocida por películas eminentemente europeas, como 'Yves Saint Laurent' y 'El día de la Bastilla'- nacerá el que será su próximo vídeo musical, que él mismo ha dirigido y que llevará por título 'Desencuentro'. Además de encargarse personalmente de comunicar la noticia a su ávidos seguidores, el cantante ha aprovechado la ocasión para expresar su más sincero agradecimiento a los dos intérpretes que han trabajado a sus órdenes.



"Gracias, Charlotte Le Bon y Édgar Ramírez y a todo el equipo de producción, por formar parte de este proyecto #Desencuentro vídeo", escribió el músico en su perfil de Twitter junto a las banderas de las nacionalidades de todos aquellos implicados en la obra, la portorriqueña, la venezolana, la francesa y la canadiense, estas dos últimas aludiendo a la doble nacionalidad de Charlotte.



Al margen del sinfín de elogios que se ha llevado la artista francocanadiense por parte de René a lo largo de los últimos días de trabajo, resulta aún más entrañable que el músico haya utilizado su presencia virtual para exhibir orgulloso el estrecho vínculo que ha forjado con su ya amigo Édgar, hasta el punto de que ambos han terminado protagonizando un conmovedor intercambio de mensajes de cariño que no ha pasado desapercibido para sus fans.



"Trabajando junto a Édgar Ramírez. Además de talentoso, es uno de los tipos más humildes que he conocido en un set de rodaje", escribió el artista para resumir su intensa semana laboral con el reputado intérprete. "Este es el 'Desencuentro' que me permitió encontrar a un nuevo aliado: 'Residente', no solo un gran músico, sino también un director audaz, sensible y arriesgado", le dedicó por su parte el actor venezolano, al tiempo que dejaba entrever que, además de la buena sintonía que existe entre ellos, ambos comparten un destacado compromiso político y social.