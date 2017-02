El adorable perro de Andrés Velencoso y su éxito en las redes sociales

Si de algo le gusta presumir a Andrés Velencoso en sus re|des sociales, no es de sus impresionantes abdominales, sino de su adorable perro Herry, a quien le ha creado incluso una cuenta de Instagram que acumula ya más de 21.000 seguidores y desde la que la mascota -o más bien el administrador del perfil- también le envía mensajes de cariño a su famoso dueño.



Aunque el simpático golden retriever sea su niño mimado, el guapo modelo no puede pasar con él tanto tiempo como le gustaría, debido a que en la actualidad reside en Londres y su mascota en Cataluña, junto al resto de la familia de su querido dueño. Por eso, cada uno de sus reencuentros es muy especial y Velencoso no suele dejar escapar la oportunidad de compartirlos con todos sus fans en la esfera virtual, como ha hecho ahora.



"Mi pequeña bestia", reza el título de la última imagen que el maniquí ha publicado en su perfil de Instagram, en la que aparece mirando embelesado a perro para envidia de muchas de sus admiradoras, que sin duda se cambiarían sin pensárselo dos veces por el afortunado can con tal de poder recibir los mimos y atenciones del modelo.



Pese a que la estrella de las pasarelas, y ahora también actor, sufre cada vez que tiene que separarse de Herry, es consciente de que sus viajes continuos por motivos de trabajo son incompatibles con el cuidado del animal, a quien tampoco quiere someter al estrés de viajar demasiado a menudo en avión para acompañarle de un rincón a otro del mundo, razón por la cual el perro pasa ahora la mayor parte del tiempo con el padre de Velencoso.



"Si no tuviera la ayuda de mi familia, sería un poco difícil, pero, por suerte, Herry es uno más en casa. Lo cierto es que quien más lo disfruta es mi padre. Están muy unidos y se hacen mucha compañía. Cuando yo estoy allí me quiere un montón y lo pasamos muy bien juntos, pero la relación que tiene con mi padre es muy especial", explicaba resignado a la revista AR.