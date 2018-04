El argentino Andrés Neuman dice que si deja de leer poesía, su prosa moriría

Neuman (Buenos Aires, 1977), que a los 22 años publicó su primera novela, "Bariloche", explicó en una entrevista con Efe si dejara de leer o escribir poesía, su prosa "se moriría inmediatamente, se secaría por aburrimiento" porque ese género es fundamental.



El prolífico escritor plantea que la poesía es el punto de partida y de llegada de toda buena literatura y que luego de su más reciente libro, "Fractura", en el que aborda la vida de un japonés sobreviviente de la bomba atómica de Hiroshima hasta el desastre nuclear de Fukushima, volverá a ella. A sus 41 años, Neuman se niega a "la conceptualización en serie de la obra de un autor" asegurando que todo libro debería ser "el primero y el último de cada escritor".



Insiste en que sus escritos no son productos sino "pequeños objetos artesanales que aspiran a algún tipo de emoción y también de conocimiento" y que por alguna razón que no conoce todavía lo meten "en el extraño cajón de los jóvenes autores", cuando ya pasó los 40 años y más de 20 publicando.



Igualmente se manifiesta seguidor y admirador de Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Franz Kafka, William Faulkner y Albert Camus, de los que dice "son autores que pertenecen a los grandes clásicos del siglo XX". Para este autor, cuyos títulos han sido traducidos a más de 20 idiomas, es importante que cada libro presente desafíos formales y conceptuales que no hubiese abordado nunca y lo asemeja con "una especie de obligación agónica de agotar las posibilidades de ese libro" como si fuera el último día escribiendo esa historia.



En ese sentido, asegura que hace lo que tiene que hacer, lo mejor que puede, e íntimamente espera que "llegue a la mayor gente posible". Sobre los entornos que lo rodean a la hora de escribir, Neuman asegura que la música no le puede faltar porque considera que es un vehículo literario.



"La palabra es una fuerza musical, una necesidad", dice convencido de que "hay que escribir desde la música y de música si es posible". Al referirse a las nuevas generaciones de escritores, Neuman considera que han iniciado una revolución necesaria al generar espacios propios para compartir sus creaciones.



El autor de "El viajero del siglo" ve en cada revista o folleto literario hecho por jóvenes un "acto de libertad" y lamenta que las grandes editoriales no aborden todos los espacios que los escritores generan. De otro lado Neuman, ganador del Premio Alfaguara en 2009, también ha sacado algo de su tiempo para incursionar en el mundo digital. Lo hizo en 2010 con "microrréplicas", un blog en el que escribe casi a diario.



"Me parece que ese blog es una especie de libro vivo, de un organismo que se puede explorar (...) me gusta pensar que es un pequeño vivero de gérmenes, de posibles escrituras esperando a ser ampliadas", explica Neuman.