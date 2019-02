El baby shower de Meghan Markle que molestó a la Reina Isabel

La duquesa de sussex, Meghan Markle, viajó a Nueva York, Estados Unidos para celebrar con sus amigos norteamericanos un Baby Shower, donde le dieron la bienvenida al futuro hijo de Markle.

Al evento, realizado en el Hotel The Mark, en el Upper East Side de Nueva York, asistieron Serena Williams, Abigail Spencer, Jessica Mulroney y Markus Anderson. Sin emnargo, esta celebración no tiene muy contentos a los habitantes del palacio de Kensington porque no es constumbre que los miembros de la realeza hagan tan “mediáticos” y públicos sus eventos privados y personales como el nacimiento de un hijo.

Además, a la reina Isabel también le molestó el costo del traslado y estadia de la duquesa, pues Meghan se quedó en la suite presidencia del Mark, que tiene un costo de 75 mil dólares por noche.