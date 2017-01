El barco más lujoso del mundo llegará a Cartagena el próximo 27 de enero

El Regent Seven Seas Explorer, el barco más lujoso del mundo, llegará el próximo 27 de enero al puerto de Cartagena de Indias (norte) como parte de un recorrido de quince días que inicia en Los Ángeles y termina en Miami (EE.UU.), informaron hoy fuentes empresariales.



El crucero estará en el puerto colombiano desde las 10.00 hora local (15.00 GMT) del 27 de enero hasta las 18.00 (23:00 GMT) del mismo día, para navegar luego por tres días en el Mar Caribe hasta llegar a Miami, detalló la compañía Regent Seven Seas Cruises en un comunicado.



La embarcación, que pesa 54.000 toneladas, tiene una capacidad de 738 pasajeros y 552 tripulantes, fue construida por astilleros italianos de la compañía Fincantieri y luego bautizada por la Princesa Charlène de Mónaco en una ceremonia a la que también asistió el cantante Andrea Bocelli.



El Seven Seas Explorer, que costó más de 450 millones de dólares y cuyo primer viaje fue por el Mar Mediterráneo, cuenta con obras de Picasso, 400 piezas de vajilla diseñadas por Versace y cristales de cuarzo, entre otros materiales y elementos.



Regent Seven Seas Cruises ha sido galardonada varias veces como la "Mejor compañía de cruceros del mundo" por sus lujosas embarcaciones, así como por brindar experiencias únicas.