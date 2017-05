El baterista de Ariana Grande relata cómo vivió el atentado de Mánchester

El músico Aaron Spears, baterista de Ariana Grande, ha compartido a través del periodista de Fox News Steve Chenevey la forma en que vivieron él y el resto del equipo de la cantante los minutos posteriores al atentado terrorista que acabó con la vida de 22 personas y que ha dejado más de 50 heridos tras el concierto que la artista había ofrecido este lunes en Mánchester (Inglaterra).



En su relato de lo sucedido, el músico se hace eco de la confusión que reinó en el Manchester Arena de la ciudad en los momentos inmediatamente posteriores a la detonación del artefacto explosivo tanto en las gradas como entre bastidores, donde se encontraban él y el resto del séquito de la estrella del pop.



"Acabábamos de terminar el concierto y estábamos regresando a los camerinos cuando escuchamos la explosión. Podíamos oír a la gente. No teníamos ni idea de qué había sido... Había un montón de especulaciones sobre lo que estaba sucediendo. Cinco minutos después de que llegáramos al camerino, seguridad vino a buscarnos y nos informó de que debíamos evacuar el recinto inmediatamente. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que algo serio había pasado", se puede leer en la captura de pantalla compartida por Steve Chenevey en su cuenta de Twitter del mensaje escrito por el músico.



Al igual que Ariana Grande, quien por ahora solo se ha pronunciado sobre el ataque a través de un tuit en el que asegura estar rota de dolor, Aaron Spears todavía no ha sido capaz de asimilar la tragedia, que acusa de manera más fuerte al ser consciente de la baja media de edad de los fans de la intérprete de 'One Last Time'.



"Al principio pensamos que el sonido podía haber sido provocado por un sinfín de cosas, pero no fue hasta que nos evacuaron y nos contaron qué estaba pasando exactamente cuando asimilamos que se trataba de una bomba. Es horrible porque hay muchos [fans] jóvenes que acuden a nuestros conciertos. No puedo parar de pensar en ellos. Me siento muy agradecido de que nadie del equipo de la gira haya resultado herido físicamente, pero el dolor de lo que hemos vivido nos acompañará siempre. Aún no me lo creo, es inconcebible", concluye.