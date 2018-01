El caso de acoso sexual con el que tuvo que lidiar Steven Spielberg

Steven Spielberg reveló que, hace ya varios años, tuvo que lidiar personalmente con un caso de acoso sexual que se estaba produciendo en el seno de su propia compañía. En consecuencia, el reputado director tomó la decisión de que las principales gestoras de su empresa fueran mujeres para prevenir futuros casos de acoso sexual o abuso de poder

El incidente, por supuesto, conllevó al despido del agresor y que, además. Además, hizo que el cineasta reforzara su convicción de que sus sociedades estaban mejor gestionadas con mujeres al frente de sus principales puestos directivos.



"Hace unos años se nos informó de una situación de comportamientos inapropiados en mi propia compañía, y lo afrontamos rápidamente despidiendo a la persona responsable de tales actos” dijo Spielberg al diario The Guardian.

“La verdad es que siempre he tenido empresas pequeñas con no más de 70 empleados, y siempre he pensado que lo más conveniente es que estuvieran dirigidas por mujeres", añadió.

El director de clásicos como 'Indiana Jones, 'Tiburón' o 'Parque Jurásico' dijo estar convencido de que cuando las empresas están gestionadas por mujeres, las probabilidades de que este tipo de actos pasen desapercibidos y queden impunes son mucho menores.



Por otro lado, Spielberg también se pronunció sobre el caso Harvey Weinsten, dejando claro que, a pesar de ser consciente del carácter "intimidante" del productor, jamás pudo imaginarse que su agresividad pudiera haberse manifestado a través de una conducta vejatoria y denigrante contra las mujeres.



"Sabía que era un bruto y que era uno de los competidores más intimidantes que podrías encontrarte en esta industria, pero solo me enteré de todo lo que había hecho con el artículo que escribió Ronan Farrow [en el New York Times]. No era consciente de ello porque, aunque el acoso sexual ha existido siempre en este negocio, nunca se le había dado tanta visibilidad como hasta ahora".

