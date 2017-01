"El Comandante", la última resurrección de Chávez, ahora en la televisión

Igual que "El Cid", Hugo Chávez vuelve a galopar después de muerto, esta vez en la televisión como protagonista de la serie "El Comandante", creada por uno de sus más acérrimos críticos, el periodista Moisés Naím, que llega este lunes a la pantalla chica.



"A los que me desean la muerte, yo les deseo mucha vida, para que vean cómo la Revolución Bolivariana va a seguir avanzando de batalla en batalla y de victoria en victoria", dijo en una ocasión Chávez, mostrando que su teatralidad, sus gestos, su estrategia política y su lengua afilada ya apuntaban maneras de personaje televisivo.



De nuevo sus frases -"Come here, mister Danger", "Aquí huele a azufre"- volverán a resonar, pero esta vez serán en la voz del actor colombiano Andrés Parra, que ya encarnó a Pablo Escobar en "El patrón del mal".



Queda por ver si lo hace con el mismo carisma que Chávez, aunque para Felipe Cano, codirector de la serie producida por Sony Pictures, Parra ha sido capaz de meterse en la piel del exmandatario venezolano gracias a "un método que creó para sí mismo para tratar de construir un personaje que ya está construido".



"Desde el momento del banderazo verde sabíamos que esto iba a traer mucha tela para cortar después, tanto positiva como negativa, pero la serie tampoco pretende cambiar la opinión de nadie", asegura Cano a Efe.



Sin embargo las críticas no han tardado en llegar por boca del propio sucesor de Chávez, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien dijo que hay "una transnacional dispuesta a desfigurar a nuestro comandante".



Por su parte, Naím reconoció, al participar como moderador en el coloquio "¿Cómo era Hugo Chávez?", con los expresidentes César Gaviria (Colombia), Laura Chinchilla (Costa Rica) y Felipe Calderón (México), en el Hay Festival de Cartagena, que aún antes del estreno, "El Comandante" ya causa polémica.



Al referirse a la ideología de Chávez, Naím explicó que tenía "un compromiso muy fuerte contra lo que llama la oligarquía, el imperio del norte".



"Hay como una gran propensión a chocar contra los poderosos que han oprimido a los pobres, eso siempre forma parte de su línea argumental", afirmó.



Pese a lo complejo que podía ser un proyecto de esta naturaleza, Cano no dudó en asumir el proyecto junto a su colega venezolano Henry Rivero "y sacarlo adelante".



"Me parecía un gran reto para mi carrera y sentía que iba a haber el espacio para probar y probarme a mí mismo muchas cosas que día a día no se pueden realizar contando este tipo de historias", subrayó.



Para conocer mejor a Chávez recurrieron a "una gran aproximación de textos y documentales de todos los lados".



Consideraron que era muy importante "estudiar aparte del personaje, a la sociedad y entrar en ella".



De ese modo también accedieron al "Chávez privado" y no en vano la serie tiene como subtítulo "La vida secreta de Hugo Chávez".



Hay una mezcla de realidad con algo de ficción en esta serie que será emitida de lunes a viernes por el Canal RCN en Colombia y que también harán pública Telemundo y TNT.



La serie cuenta con 60 capítulos de una hora que fueron grabados íntegramente en Colombia, entre las ciudades de Yopal y Villavicencio, en un esfuerzo colectivo del equipo que llevó a los creadores a intervenir 412 planos con efectos digitales solo en el primer episodio.



En la grabación, Parra tenía que someterse a una metamorfosis de dos horas de maquillaje y vestuario que además va variando conforme avanza temporalmente la historia, que comienza en los años 50 y llega hasta el 2000.



"Es interesante ver cómo sale de un niño que corre por los llanos y llega a ser un gran conocedor de la política internacional", comenta Cano sobre el Chávez que inspiró la producción.



Después de su infancia, la producción mezcla elementos y personajes de la ficción como sus correligionarios, los espías que lo quisieron matar, las mujeres que lo acompañaron y los miembros de la oposición, para ofrecer así un relato de suspenso y acción que entra en la arena política e incluso en el romance.



Con guiones de José Luis González, Juan Andrés Granados y Versalia Cordero, "El Comandante" también cuenta en su elenco con los actores Natalia Reyes, Jimmy Vásquez, José Narváez, Victoria Hernández, Stephanie Cayo, Paulina Dávila, César Manzano, Marianela González, Vicente Peña, Albi de Abreu, Sheila Monterola y Johana Morales, entre otros.



Todos tienen el objetivo de devolver el magnetismo a la pantalla del Chávez original que, como recordó Cano, era "capaz de mantener a un público durante seis horas en una transmisión en vivo".



Si con la serie son capaces de llenar la escena televisiva como lo hizo El Comandante, el éxito estará asegurado.