El conocido hombre de las mil voces relata cómo afrontó sus graves problemas de salud

Guillermo Díaz Salamanca, el hombre de las mil voces, habló en La W sobre las dificultades de salud que tuvo que vivir por cuenta de problemas cardiovasculares.

En primer lugar, cómo vivió los momentos de “atortole” cuando se enteró que debía ser operado del corazón, “Cuando a mí me dijeron “usted está infartado aquí se queda”, yo ni siquiera recuerdo que voz me salió, luego me operaron los cardiólogos y ahora estoy en recuperación”.

También, imitó algunas voces sobre las personas que “se le aparecieron” durante su intervención quirúrgica.