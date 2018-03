El consejo profesional que le dio Alanis Morissette a Katy Perry

Más de 33 millones de copias vendidas del álbum 'Jagged Little Pill', le han dado la potestad a la cantante Alanis Morissette de repartir consejos a sus colegas de profesión. Una de las afortunadas en recibir las sabias palabras de la canadiense fue Katy Perry, quien aprendió que lo más importante de una trayectoria artística pasa por mantenerse fiel a uno mismo y ser siempre transparente.



"Si analizas tu carrera por las listas de venta, no te obsesiones por las subidas y las bajadas. Lo importante es mantenerse en la lista y asegurarte de que todo lo que hagas sea auténtico", declaró recientemente la artista estadounidense a la revista Parade Magazine parafraseando la recomendación de Alanis.



Es difícil valorar si la californiana ha seguido o no el ejemplo de su amiga en ese sentido, pero de lo que no hay duda alguna es de la capacidad que ha demostrado a lo largo de los años para fortalecerse ante la adversidad.



"Siento que siempre estoy aprendiendo; todo lo convierto en una lección de vida. Me estoy empezando a dar cuenta de que, tras haber estado haciendo esto durante una década y haber alcanzado el punto álgido, es imposible que todo salga a la perfección", afirmó en la misma publicación.



Solo hace falta mirar atrás y ver que, después del fracaso estrepitoso de su álbum debut 'Katy Hudson' -que solo vendió 200 copias-, la cantante siguió luchando por sus sueños y llegó a convertirse en todo un fenómeno de masas con la publicación de su segundo disco.



Actualmente, la intérprete se encuentra inmersa en un nuevo proyecto: ejercer de jueza en el concurso musical American Idol. Su presencia en el programa televisivo llega nueve meses después del estreno de 'Witness', su último trabajo discográfico, del que hay que decir, sin embargo, que no ha recibido una acogida demasiado entusiasta por parte del público.