El contundente mensaje de Meryl Streep contra Donald Trump en los Globos de Oro

Streep ha ganado tres premios Óscar y ha estado nominada otras 16 veces. Ha recibido ocho globos de oro y 22 nominaciones a este galardón.

Subió al escenario de los Globos de Oro para recibir un premio por su trayectoria y salió ovacionada por su mensaje político.

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood le entregó la distinción Cecile B. DeMille y en su discurso de aceptación criticó al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por burlarse de un periodista discapacitado de The New York Times, en 2015.

"Hubo una actuación este año que me sorprendió. Que se me incrustó en el corazón", dijo la artista sin mencionar directamente al republicano. "No porque fuera buena, no había nada bueno en ella, pero fue eficaz y cumplió su función".

"La falta de respeto llama a la falta de respeto, la violencia llama a la violencia. Cuando los poderosos usan su posición para intimidar a otros, todos perdemos", agregó.