Kanye West se fajó con su regalo de San Valentín a su pareja Kim Kardashian.

La empresaria fue sorprendida en su casa por su esposo con cientos de rosas, cada una introducida en un un florero, y con un artista de música instrumental.

Aquí puede ver el video del regalo:

NO BIG DEAL KENNY G IN MY LIVING ROOM!!! Happy Valentines Day 💋💋💋 pic.twitter.com/A1GD0UlEwu