Desde que abandonara los estudios del ratón Mickey Mouse, Bella Thorne ha contado con una libertad total para experimentar con su imagen pública -algo que no se le permitía durante su etapa como estrella juvenil de la compañía al frente de la serie 'Shake It Up'- y la ha aprovechado al máximo jugando con un vestuario provocativo y una serie de cambios en el color de su melena, que ha pasado de su pelirrojo habitual, al azul, al verde o al rosa, y vuelta a empezar.



En los últimos tiempos, sin embargo, parece haberse propuesto darle un respiro recurriendo a los conocidos remedios de la abuela para conseguir un tono favorecedor sin castigar demasiado su cabellera.



"Para todos los que están preguntando, sí, es cerveza. Ayuda a conseguir reflejos de forma natural y además se supone que es bueno para el pelo. Para mi próxima película tengo que lucir un rubio miel, y así me ahorro una visita a la peluquería", ha explicado la joven en Instagram junto a un vídeo en el que una amiga aparece aclarándole la melena con un vaso de cerveza.



En los últimos años Bella ha recorrido un largo camino hasta establecerse como una de las jóvenes artistas más polifacéticas de su generación durante el que ha sabido rentabilizar además al máximo las redes sociales. Ella misma ha reconocido que cobra entre 10.000 y 65.000 dólares por hacer referencia a una marca en una publicación de sus perfiles de Instagram o Snapchat y que esos beneficios fueron los que le ayudaron a comprar su actual casa -una mansión valorada en dos millones de dólares- al año y medio de abandonar la factoría Disney.



Y por supuesto, la grabación acerca de los poderes mágicos de la cerveza tenía un objetivo: promocionar su libro 'The Life of a Wannabe Mogul: A Mental Disarray' en el que comparte algunos de esos trucos de belleza al tiempo que se sincera sobre el lado menos conocido y más oscuro de la fama o sus excesos como celebridad adolescente.



"Si compras el libro ahora puede que tengas suerte y te lo entregue yo misma en mano junto a una caja de cerveza", bromeó.