El discurso de Madonna en honor a Aretha Franklin que generó molestia

La triste noticia del fallecimiento de Aretha Franklin llegó pocos días antes de celebrarse los MTV Awards, por lo que los organizadores de los premios tomaron la decisión de realizar un homenaje a la Reina del Soul que fuera encabezado por la Reina del Pop.

Sin embargo, Madonna dio un discurso en el que poco habló sobre la fallecida cantante y fue duramente criticada en las redes sociales, porque solo conversó sobre sí misma.

La artista duró casi cinco minutos hablando de los inicios de su carrera y las dificultades que tuvo. Mientras hablaba, en las redes se preguntaba porque no tenía como protagonista de su discurso a Franklin.

"¿El tributo a Aretha Franklin es Madonna hablando sobre sí misma por mucho tiempo?", lamentó el escritor Michael Arceneaux.

Madonna’s tribute to Aretha Franklin is Madonna telling a story about herself while acknowledging she loved the “Lady Soul” album. #VMAs