El error de los Simpson que se volvió viral

El productor de 'Los Simpson' Matt Selman ha confesado un error en uno de los capítulos más míticos de la serie, 'Y con Maggie son tres' que es el decimotercer capítulo de la sexta temporada.

Maggie aparece en una foto en la pared, detrás de Marge, en el momento en que le dice a Homero que está embarazada de Maggie", escribió Selman, junto a una captura de pantalla del episodio.

Maggie is in photo on wall behind Marge telling Homer she’s pregnant with Maggie pic.twitter.com/uckWDl8qWp