El Francia-Inglaterra homenajeará a las víctimas de Mánchester y Londres

París, 12 jun (EFE).- El encuentro amistoso que disputarán este martes las selecciones de Francia e Inglaterra en el estadio de Saint Denis (afueras de París) rendirá homenaje a las víctimas de los recientes atentados yihadistas en Mánchester y Londres.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) explicó en un comunicado que la orquesta de la Guardia Republicana francesa interpretará la canción de Oasis "Don't Look Back In Anger" (No mires al pasado con rencor) antes de que los jugadores salten al césped.

Ese tema es el mismo que Liam Gallagher, exmiembro de Oasis, entonó el pasado 30 de mayo en un emocionante concierto-homenaje en Mánchester, donde ocho días antes 22 personas murieron y 64 resultaron heridas en un ataque yihadista.

Al encuentro acudirán el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la primera ministra británica, Theresa May, comunicó la Presidencia de Francia.

Según la FFF, el protocolo de los himnos se invertirá para rendir tributo a las víctimas de Mánchester y Londres, donde el pasado 3 de junio murieron ocho personas en otro ataque. Primero sonará La Marsellesa francesa y después el God Save the Queen británico.

"La letra de los dos himnos se proyectará en las grandes pantallas del estadio", explicó la Federación Francesa de Fútbol, que indicó que se añadirá un minuto de silencio. EFE