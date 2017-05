El funeral de Chris Cornell será este viernes en Los Ángeles

No ha pasado todavía una semana desde que se conociera la trágica noticia de la muerte de Chris Cornell, líder de las míticas bandas Soundgarden y Audioslave, quien se quitó la vida en su habitación de hotel tras ofrecer un multitudinario concierto en Detroit, pero el que fuera su abogado, Kirk Pasich, ya ha confirmado que la familia ha estado inmersa estos días en todos los preparativos de un funeral que, finalmente, ha sido programado para este viernes, día 26 de mayo, en el llamado Hollywod Forever Cemetery de la ciudad de Los Ángeles.



En los últimos días, no han dejado de sucederse homenajes y otras muestras de admiración para el que fuera uno de los grandes artífices del movimiento 'grunge' de Seattle a principios de los 90, además de una de las figuras clave de la escena alternativa de los años 2000 con la creación de Audioslave. El último gran tributo tuvo lugar precisamente ayer domingo durante la ceremonia de entrega de los premios Billboard, en Las Vegas, cuando el público le dedicó un minuto de silencio tras una emotiva actuación en su honor protagonizada por la banda Imagine Dragons.



"Aunque esta noche debemos celebrar los grandes triunfos musicales de los artistas del año pasado, también es importante recordar a uno de los nuestros que perdimos esta semana. Chris Cornell, de Soundgarden y Audioslave, fue un verdadero innovador, un arquitecto musical y uno de los grandes pioneros de ese movimiento grunge tan irreverente de la ciudad de Seattle. Fue un compositor prolífico, un intérprete legendario y un cantante con una voz que representaba a su generación, además de un filántropo cuya fundación ha ayudado a miles de niños en este mundo. Chris ya no está con nosotros, pero su legado nos acompañará siempre. Queremos ofrecer nuestro respeto y cariño a su familia en este momento tan difícil", expresó el vocalista de Imagine Dragons, Dan Reynolds, sobre el escenario.



A pesar de que la muerte de Chris Cornell fue calificada por su propio representante de "repentina e inesperada" y nada hacía presagiar en esas primeras horas de confusión que el músico había decidido ahorcarse en su habitación, posteriormente tanto su mujer Vicky como el citado abogado que ha confirmado ahora la fecha de su funeral han dejado entrever a los medios de comunicación que el artista mantenía todavía una fuerte dependencia a ciertos medicamentos, los cuales habrían jugado un papel clave en su dramático deceso.



"Arrastraba las palabras, estaba diferente. Cuando me dijo que se había tomado una o dos pastillas de Ativan, contacté a nuestro equipo de seguridad para que le evaluaran rápidamente", explicaba recientemente su esposa a través de un comunicado, unas palabras en las que incidiría poco después el mencionado Kirk Pasich.



"La familia está convencida de que si Chris se quitó la vida, fue porque no sabía lo que hacía o porque determinadas sustancias podrían haber nublado su juicio y sus acciones", apuntaba.