El hijo de Hugh Hefner niega los rumores sobre la delicada salud de su padre

Harto de los rumores sobre el estado de salud de su padre, el hijo pequeño de Hugh Hefner ha querido poner fin a todas las especulaciones al respecto aclarando que, si bien el fundador de Playboy se ha retirado prácticamente de la esfera pública, eso no significa que esté tan enfermo como han dado a entender algunas personas malintencionadas.



De hecho, y siempre según él, Hugh se encuentra en un estado de forma relativamente bueno para alguien de su edad, pese a que el sentido común le haya empujado a cambiar su antiguo estilo de vida por uno más tranquilo, en el que prefiere pasar sus días junto a su actual mujer Crystal Hefner -60 años menor que él- en la intimidad de su suntuosa vivienda de Los Ángeles.



"Está bien. Mi padre siempre ha comentado en broma que, si la mansión fuera tu casa, ¿para qué ibas a querer salir por ahí? Creo que como se ha retirado del día a día del negocio, la gente piensa que no está bien de salud. La realidad es que padece fuertes dolores de espalda, algo habitual cuando tienes 90 años, y está disfrutando de la vida en su mansión", reveló uno de los cuatro hijos de Hugh, Cooper, esta semana al portal de noticias E! News.



Ahora el fundador de la revista Playboy ha sustituido las fiestas extravagantes por veladas menos salvajes a las que, en vez de un batallón de atractivas modelos y conejitas, solo acuden sus más allegados.



"Sus amigos todavía vienen a ver películas a la mansión. Y siempre nos juntamos todos para comer", siguió Cooper en su conversación con el citado medio.



Las declaraciones de Cooper contrastan notablemente con la imagen que pintaba hace años una de las antiguas conejitas Playboy, Carla Howe, quien aseguraba que Hugh se encontraba tan débil que no podía ir a ningún lado sin estar acompañado por un equipo de enfermeros.