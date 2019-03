El homenaje a Jorge Eliécer Gaitán en Carnaval que le fascinó a Quentin Tarantino

El director de cine estadounidense Quentin Tarantino estará como invitado al Festival Internacional de Cine de Barranquilla y su llegada está programada para el día de mañana a la capital del Atlántico.

Para recibir a Tarantino, la familia Escorcia, quien hace parte del Carnaval de Barranquilla con uno de los disfraces más emblemáticos de las fiestas, que lleva por nombre “El Descabezado”, le está preparando una versión del disfraz con el rostro del cineasta.



Foto: @FICBAQ Twitter

“Son cosas que se presentan de pronto, y para mi persona fue un gran honor, una satisfacción grande encontrarme con un personaje como el señor Tarantino.” Indicó en diálogo con La W, Ismael Escorcia, creador del disfraz tradicional del Carnaval de Barranquilla.

“El Descabezado” habría motivado la visita del director hollywoodense a la ciudad, y en el día de mañana conocerá su origen.

“Cuando me dijeron que hiciera la cabeza, la verdad yo no tenía el conocimiento de para quién era, yo creía que era para el Grupo del Carnaval de las Artes, después es que vengo a saber qué debo hacerla para la venida de este personaje. Es importante que la gente en general, sepa el valor que puede tener este disfraz, el significado, porque este disfraz proviene de un homenaje eterno, a un líder que fue Jorge Eliecer Gaitán. Este es el momento de dar a conocer a las personas que no saben lo que significa este disfraz.”

Se estima que Tarantino este mañana en la apertura del FICBAQ, en la concha acústica del parque Sagrado Corazón a las 7 de la noche.