El impresionante aspecto de Chayanne a los 49 años

Lo sentimos por Maluma, J Balvin, Prince Royce o Romeo Santos, pero el trono del artista latino más atractivo de la industria musical aún sigue ocupado por Chayanne. Y por si a alguien se le había olvidado que él lleva haciendo estragos entre sus fans con su sonrisa perfecta y sus movimientos de cadera desde hace décadas, el portorriqueño ha compartido ahora una imagen en su cuenta de Instagram en la que aparece mostrando su torso desnudo y unos abdominales impresionantes para su edad.

Chayanne posando en (c) Instagram



La fotografía en cuestión ha sido tomada durante el rodaje de su próximo videoclip, y en ella aparece luciendo solo unos vaqueros de color claro y varios collares y pulseras de cuero de esos a los que tan aficionado es desde los inicios de su carrera.



"¡Que calor! Por qué no me quieren abrir la puerta del motor home... #trabajando #chayanne #Energía de la buena", escribió junto a la instantánea para ponerla en contexto.



Eso sí, poco antes el artista ya había dejado claro a través de esa misma plataforma que lucir un aspecto como el suyo tiene un precio: mantener un estilo de vida lo más sano posible, en el que no parece haber cabida para los excesos.



"Nada como comer saludable en las mañanas. Sobre todo en un día de trabajo", anunciaba al lado de una fotografía del desayuno a base de frutas con el que había arrancado la jornada.



Aunque en ocasiones cueste creer que el intérprete no siga siendo el mismo veinteañero que enamoró al mundo bailando al ritmo de 'Salomé', en vista de que su físico no parece acusar el paso del tiempo, lo cierto es que el pasado junio cumplió unos 49 años muy, muy bien llevados. En lo que a él respecta, la perspectiva de hacerse mayor no parece preocuparle lo más mínimo en vista de todos los éxitos que acumula en el terreno personal y profesional.



"Celebrando la vida rodeado de amor y el cariño de todos ustedes. ¡A comer pastel!", aseguraba muy sonriente en su perfil de Instagram el pasado día de su cumpleaños mientras disfrutaba de una tarta adornada con los colores de su Puerto Rico natal.