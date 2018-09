El impresionante aspecto de Cher no es solo mérito de su cirujano plástico

El regreso a la escena pública de Cher gracias a la secuela de 'Mamma Mía!' ha servido para establecer dos certezas: la primera, que a sus 72 años a la actriz y cantante aún le queda mucha carrera por delante en vista de que en breve estrenará un disco de versiones de ABBA, y la segunda, que por ella no pasa el tiempo.



Si bien es cierto que la diva nunca ha ocultado los muchos retoques que se ha realizado, quienes estuvieran buscando ya el número de su cirujano plástico para pedir una consulta deberán tener en cuenta que el impresionante aspecto que luce a su edad no es solo mérito de su médico. Detrás de su aparentemente eterna juventud se esconde una severa dieta -nada de alcohol, ni tabaco, ni cafeína ni, por supuesto drogas- y una estricta rutina de entrenamientos que le permiten estar lo suficientemente en forma como para afrontar ahora una maratoniana gira de conciertos.



"Hago mucho ejercicio, sí, no todos los días, pero sí muy a menudo. No sé si alguien lo vio, pero hice una competición de flexiones con el presentador Harry Smith [a su paso por el programa 'Today Show'], ¡y él se rindió mucho antes que yo! Una vez aguanté cinco minutos seguidos en esa postura, pero no pienso intentar repetirlo nunca más. Pero puedo hacer fácilmente dos minutos sin despeinarme", ha comentado con un punto de orgullo durante su entrevista con Ellen DeGeneres.



"Para el trasero, tienes que ponerte en el suelo a cuatro patas y estirar la pierna haciendo una 'ele'. Y haces tres repeticiones de 25. Y también hago sentadillas... son ejercicios de toda la vida. Y he de confesar que también hago zumba", ha añadido, aunque dejando claro que ella no frecuenta los gimnasios. "Tengo una cinta y practico en casa".