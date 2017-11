El lenguaje explicito que utilizó Esperanza Gómez y por el que Instagram cerró su cuenta

(Escuche también: Siempre me van a ver con mi novio o mi esposo, tenemos relación abierta: Esperanza Gómez)

La actriz porno colombiana, luego de que Instagram le cerrara su cuenta, solicitó una respuesta a través de su abogado, al que le confirmaron que debido al uso de palabras censuradas como: sensual, caliente y erótica se tomó la decisión.

Sin embargo, la actriz asegura que esta sanción no es justificable, porque son términos que muchas veces son utilizados, además considera que algunos grupos de iglesias Cristianas son los que colocan las quejas para que cierren su cuenta.

Con referente a Instagram aseguró que “nos están atacando a los artistas, nos están limitando” y con respecto a las iglesias cristianas señaló que “la gente que se siente ofendida por el contenido de mis videos, que no me vean, no los lean, no me escuchen”, porque “hay gente que sí quiere ver mi contenido”.

Además, la colombiana cuestionó la acción de Instagram, porque hay “mujeres que muestran más que yo”. Y confirmó que siempre ha tratado de sujetarse a los parámetros exigidos por esta red social, “cuando hicieron la censura a una publicación porque era pasada de tono, me notificaron, pero esta vez no fue así. El único pecado que hago es invitar a mis seguidores a Snapchat, en donde sí puedo publicar contenido explícito”.

Gómez invitó a todos sus seguidores a su nueva cuenta de Instagram, que abrió hace cuatro día y con la que ya cuenta con más de 300.000 followers.