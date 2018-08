El líder de Jarabe de Palo se retira de los escenarios

En la actualidad Jarabe de Palo, o lo que es lo mismo, Pau Donés se encuentra inmerso en la gira '20 años' para conmemorar sus dos décadas de carrera musical, pero una vez cumpla todos sus compromisos y ofrezca el último concierto, comenzará un período de descanso que ni él mismo sabe cuánto tiempo se alargará.



Lo que sí ha querido dejar muy claro en la entrevista a El Periódico de Catalunya en la que ha dado a conocer sus intenciones es que no se trata de una jubilación definitiva ni de una decisión motivada por el cáncer contra el que lucha -siempre haciendo gala de un optimismo incombustible- desde hace tres años. En realidad, el principal objetivo que se ha marcado el músico de cara a esas prolongadas vacaciones ha sido pasar más tiempo con su hija de 14 años y dedicarse en cuerpo y alma a una pasión que ha descubierto recientemente: el surf.



"La vida de músico me encanta, pero es un disparate. Te metes en una ola y al final es ella la que te lleva a ti y no tú a ella. Con el cáncer me di cuenta de que tengo una hija y que es guapo levantarte y llevarla al cole", asegura en la mencionada conversación, al tiempo que reconoce que su plan siempre había sido "parar la música y retomar un estilo de vida más normal" una vez cumplidos los 50. Ahora tiene 51 y ha decidido escuchar su propio consejo para no perderse la adolescencia de su niña al igual que su infancia: "Pau Donés cuelga la guitarra, cierra el estudio con llave y se va a vivir fuera", adelanta.



Eso lo hará a partir del próximo 1 de enero, poniendo tierra de por medio para evitar la tentación de regresar de su autoimpuesto retiro a la mínima oportunidad. Antes de que cunda el pánico entre sus fans incondicionales, él mismo asegura una vez más que no se trata de un adiós, sino de un "hasta luego indefinido".



"El día que me mate el cáncer, entonces sí [me retiraré]", apunta. "Lo que tengo claro es que no volveré a los tres meses. Quiero parar y me voy a vivir al extranjero por eso, para estar con mi hija".