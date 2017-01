El llamativo regalo de Manolo Vergara a su famosa madre

Ahora que el frío ha empezado a hacer acto de presencia en la ciudad de Los Ángeles, la extrovertida Sofía Vergara no ha tardado en echar mano de uno de los obsequios más prácticos que recibió el día de Navidad en lo que a combatir las bajas temperaturas se refiere, un llamativo pijama de leopardo que le regaló su hijo Manolo y que ha guardado como oro en paño en busca de la ocasión más propicia para lucirlo ante sus millones de seguidores.



"En esta mañana tan fría en Los Ángeles he decidido sacar todos mis regalos navideños. Muchas gracias Manolo por el pijama, Kayleen McAdams por la pelota de entrenamiento, y Alejandro por los zapatos. Qué bien me conocen", publicó en su perfil de Instagram sin olvidarse de los responsables de tan apreciados regalos, junto a una imagen que la retrata enfundada en tan cómoda prenda y disfrutando de su primer café del día.



Al margen del carácter bromista que siempre ha definido a la protagonista de 'Modern Family', lo cierto es que la colombiana cuenta estos días con un sinfín de motivos para sonreír y sacar a relucir su lado más distendido, sobre todo después de hacerse con el premio a la actriz de televisión favorita en los pasados People's Choice Awards -galardones concedidos por el público- o de desvelar una estatua de cera en Los Ángeles que sin duda certifica su condición de icono de la cultural popular estadounidense.



"Ya lo tengo, es mío. Muchísimas gracias a los People's Choice Awards y a todos mis fans. Me encanta mi trabajo y esto se lo dedico a toda mi 'familia moderna'", escribía emocionada en la misma plataforma para celebrar con los internautas tan importante reconocimiento.