El músico Lonnie Jordan explicó el trasfondo de la icónica canción Why can't we be friends Este antiguo miembro de la banda de funk War, aseguró que aunque esta canción fue compuesta hace más de 30 años, "mantiene su vigencia, pues es un canto de rechazo al odio".

Lonnie Jordan, antiguo miembro de la banda de funk War. Foto: Getty Images