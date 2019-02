El nuevo video de Billie Eilish, "un demonio que embruja los sueños de un chico"

En las últimas horas, la cantante Billie Eilish, de 17 años, estrenó su más reciente video de su nuevo sencillo llamado “bury a friend”. En donde se puede ver a la joven convertirse en una especie de demonio que embruja los sueños de un chico, sin embargo, se ven diferentes brazos y manos intentando domarlo para que pueda dormir en paz.

La joven ya había compartido la canción titulada “When I was older" que formará parte de un disco inspirado en la película Roma, de Alfonso Cuarón. Sin embargo, la mejor noticia para los fans llegó hace unas horas, cuando la cantante y compositora norteamericana anunció que su primer álbum WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? verá la luz el 29 de marzo a través de Darkroom/Interscope Records.