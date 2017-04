El polémico cambio de imagen de Thalía es falso

Teniendo en cuenta que Thalía siempre se ha mostrado natural y espontánea en el universo de las redes sociales, hasta el punto de compartir abiertamente algunas de las anécdotas más llamativas que le deja su día a día en su ámbito más íntimo, resulta comprensible que buena parte de sus fieles admiradores recibieran con una mezcla de asombro e incredulidad el repentino cambio de imagen con el que había decidido sorprenderles su ídolo, optando por un nuevo peinado que no parecía encajar demasiado con el estilo que normalmente ha venido presentando la diva mexicana.



"¡Tenía tantas ganas de hacer esto! Finalmente ayer tomé valor", escribió en su cuenta de Instagram junto a una serie de impactantes imágenes en la que la intérprete aparecía con el pelo teñido de blanco hasta las puntas, para las cuales había optado por un color cercano al rosa chicle.



Al margen de las felicitaciones y los halagos que le dedicaron sus admiradores más entusiastas, muchos otros no dudaron en mostrar su escepticismo ante lo radical de la decisión tomada y en seguida se percataron de que la famosa cantante había decidido hacer pública la noticia un día después del primer día de abril, también conocido como April Fool's Day en el mundo anglosajón al ser costumbre en Estados Unidos hacer uso de este día para gastar todo tipo de bromas a amigos y familiares.



De hecho, pocas horas más tarde la propia artista confirmó que las imágenes no eran más que el resultado de una elaborada estratagema para engañarles a todos, por lo que sus fans no la verán, al menos de momento, lucir un peinado tan brillante y juvenil. Tampoco pasó desapercibido para la artista el hecho de que había decidido cumplir con la tradición del April Fool's Day un día más tarde de lo previsto.



"Nunca es demasiado tarde para el famoso #April Fools", desveló la también actriz en sus redes sociales con un divertido vídeo, una recopilación de 'memes' y 'collages' que realizaron algunos fans para celebrar su supuesto nuevo look, en el que la llegan a comparar con seres fantásticos como unicornios y sirenas.



En el citado vídeo con el que la cantante de 'Amor a la Mexicana' ha explicado que tan solo se trataba de una broma, hay incluso espacio para aquellos avispados seguidores que lograron destapar antes que nadie el bulo al percatarse de que, en otra imagen publicada por la intérprete a través de una de las populares 'Historias' de Instagram, se podía apreciar el pelo real de Thalía a través del reflejo proyectado por su cafetera de metal.