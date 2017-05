El príncipe Enrique y Meghan Markle podrían anunciar su compromiso en agosto

Desde de que se confirmase que el príncipe Enrique acudiría junto a su novia Meghan Markle este próximo sábado a la boda de su cuñada Pippa Middleton, los rumores acerca de que el nieto de Isabel II podría ser el siguiente en pasar por el altar no han parado de ganar fuerza. Ahora, una fuente cercana a la pareja ha asegurado al diario británico The Daily Mail que podría faltar muy poco para el anuncio oficial de la pedida de mano, que tendría lugar el próximo mes de agosto para no hacer sombra a la serie de importantes acontecimientos políticos que tendrán lugar en el país durante las semanas previas.



"No están comprometidos de manera formal pero hay un acuerdo entre ellos. Para la fecha de anuncio del compromiso se inclinan por el 4 de agosto y es muy improbable que pase antes. ¿Por qué? Porque las elecciones generales (8 de junio), la investidura del nuevo gobierno (9 de junio), la Ceremonia de apertura del Parlamento (19 de junio) y la visita de estado del rey Felipe de Borbón (del 12 al 14 de julio) no pueden verse eclipsados", ha comentado el citado informante.



Aunque la feliz pareja supuestamente llevaría viéndose desde julio de 2016, no fue hasta noviembre del año pasado cuando el propio Palacio de Kensington confirmó el romance en un polémico comunicado en el que el príncipe Enrique pedía respeto para la actriz de 'Suits' -que tuvo que soportar un sinfín comentarios fuera de lugar que destacaban su herencia afroamericana por parte de madre- y, a un mismo tiempo, confirmaba en cierto modo la seriedad de su nueva relación.



"El príncipe se encuentra muy decepcionado por no haber sido capaz de proteger a la señorita Markle y está muy preocupado por su seguridad. No parece correcto que, solo unos meses después de haber iniciado su relación, la señorita Markle tenga que soportar semejante tormenta mediática. Sabe que muchos dirán que este es 'el precio a pagar' y que es 'parte del juego'. Él no está de acuerdo. No es un juego, es su vida y la de su compañera", rezaba un extracto del comunicado emitido por el portavoz del nieto de Isabel II.