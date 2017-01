El propósito de Hilaria Thomas para 2017 es enseñar a sus hijos a ser buenas personas

Tras vivir un 2016 repleto de buenos momentos tanto en el terreno personal como en el profesional, con el nacimiento de su tercer hijo junto al actor Alec Baldwin y la publicación de su primer libro, Hilaria Thomas se ha propuesto un objetivo muy simple, pero cargado de significado, de cara al 2017 que acaba de comenzar: enseñar a sus tres pequeños a ser considerados con todos los que les rodean, para tratar de combatir así de alguna forma el clima de división y pesimismo que reina en la sociedad estadounidense desde hace meses.



"En 2017, prometo enseñar a mis hijos: primero, a compartir con sus compañeros de clase que no tengan el mismo aspecto que ellos; segundo, a sentarse al lado de un niño si está comiendo solo; tercero, que no hay solo un tipo de familia 'correcto'; cuarto, que no hay 'cosas de niño' y 'cosas de niña'; quinto, a ser respetuosos con nuestro planeta; sexto, a ser respetuosos y buenos con los demás; séptimo, a ser amables, amables y más amables", reza la captura de pantalla compartida por la española en su perfil de Instagram.



La guapa profesora de yoga fue unas de las muchas celebridades que, junto a su marido, se movilizó durante la reciente campaña electoral de su país de adopción a favor de Hillary Clinton y en contra de Donald Trump, por lo que la victoria de este último supuso un duro golpe para ella. Sin embargo, Hilaria decidió despedir el mes de diciembre con una nota positiva, centrándose en todo lo bueno que le ha reportado en lugar de en los aspectos negativos.



"2016 nos ha dejado algunos momentos oscuros y feos... pero también nos ha traído mucha belleza. Hoy elijo reflexionar sobre las bendiciones de las que disfruto y sentirme agradecida por cada una de ellas", aseguraba junto a una fotografía de su bebé Leo antes de celebrar la Nochevieja.



La mejor terapia para la esposa de Alec Baldwin tras la decepcionante victoria -para su familia- del actual presidente electo ha resultado ser el yoga, una afición que ha terminado convirtiendo en negocio al abrir varios estudios en Nueva York y que ha hecho de ella toda una gurú de esta disciplina en las redes sociales.



"En yoga, creemos que ponernos cabeza abajo ayuda a ver el mundo y nuestras propias opiniones desde una perspectiva diferente. También es muy bueno para la circulación, para fortalecer los músculos, para la digestión y como truco para impresionar en las fiestas. Así que ahí vamos, a por los siguientes cuatro años trabajando juntos como ciudadanos de un país unido, y a arreglárnoslas lo mejor posible. Quizás deberíamos empezar a practicar esta postura de yoga todos juntos. Por ver las cosas desde otra perspectiva y por mi deseo de que todos los demás quieran hacer lo mismo... independientemente de si votaron por Trump, Hillary, Stein, or Johnson... Hagámoslo", recomendaba al día siguiente de las elecciones junto a una imagen en la que aparece manteniendo el equilibrio sobre la cabeza con una expresión de paz.