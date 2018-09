El pueblo en Nueva Zelanda quiere prohibir los gatos para salvar a las aves

Los gatos son una de las mascotas preferidas por todos a lo largo del mundo, sin embargo, en algunas regiones del planeta se han convertido en una amenaza para otras especies. Ese es el caso en Omaui, Nueva Zelanda, un pueblo quiere imponer una nueva ley en la que se prohíba a los gatos en todo el territorio.

Al parecer, los felinos han cazado demasiadas aves y otras criaturas, al punto de que han puesto en peligro de extinción a otras especies, según estudios locales.

La solución que se les ha ocurrido en el pueblo es prohibir la presencia de los gatos, pero no de inmediato. Los residentes que tengan gatos deberán registrarlos y colocarles un chip, de este modo podrán vivir tranquilos en sus hogares, como siempre. No obstante, una vez el gato muera, su dueño no podrá adquirir otro. La idea es que en poco más de una década ya no queden gatos en Omaui.

Como era de esperarse, los propietarios de gatos están muy molestos. Además de sentir que sus mascotas están siendo denigradas y excluidas, dicen que los gatos ayudan mucho a combatir roedores y son necesarios en algunas casas. Sin embargo, los que proponen la ley dicen que es más importante preservar las especies diversas y autóctonas de Nueva Zelanda, y deben actuar al respecto.