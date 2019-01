"El Puma" anuncia su primer concierto tras el doble trasplante de pulmón

El cantante venezolano José Luis Rodríguez "El Puma" celebró hoy su 76 cumpleaños con una fiesta en Miami en la que reveló a Efe que el próximo 10 de mayo celebrará en esta ciudad su primer concierto después del doble trasplante de pulmón al que fue sometido en 2017.



"Será en Miami y luego espero poder llevarlo al resto de países donde hice mi carrera", agregó el músico a su llegada a Estefan Kitchen, restaurante de Emilio Estefan, quien lo recibió a la entrada.



Acompañado de un mariachi, el músico se animó a cantar por primera vez en público después de su dolencia y eligió los temas "Los amigos" y "No volveré".



describió este cumpleaños como, pues se celebra que a un "".Acompañado de su esposa,, "" fue aplaudido por un grupo de más de 50 personas entre los que estaban sus médicos, amigos y colegas, como el propioy el, entre otros.El anfitrión de la fiesta subrayó a Efe queVisiblemente emocionado y desbordado por las lágrimas, el cantante de "", entre otros éxitos, dijo: "Hay tanta gente que ha orado por mí, que me ha apoyado, no tengo cómo agradecer"."Estoy llegando al oasis tras un terrible desierto", aseguró, quien reconoció que, aunque se ha recuperado notablemente tras su trasplante, realizado en el, uno de los centros líderes de este procedimiento en Estados Unidos, aún le quedan meses de terapia y un régimen de medicamentos de por vida."Ya he engordado 10 libras (4,5 kilos). De hecho no quiero subir más", señaló mientras sonreía del brazo de su esposa, quien le ha acompañado en todo el proceso.Con lo que dijo que era ahora, aunque muy superior a la fuerza vocal que tenía cuando le aquejaba la fibrosis pulmonar, "" cantó con ely reveló que su mayor agradecimiento va "a la familia del donante", a la que, dijo, espera conocer pronto.agregó que ya está grabando su, el segundo con el apoyo del también venezolano, amigo personal y músico que le produjo su álbum "", que salió al mercado en el primer trimestre de 2017.Sobre el deseo que pidió al soplar las velitas, "