El reggae es una cuestión de identidad: Joaquin "Quino" Mcwhinney

Big Mountain, es una banda de reggae conocida por su el remake de la canción "Baby, I Love Your Way" de Peter Frampton, que se convirtió en uno de los 10 grandes éxitos en los EE.UU. a principios de 1994, llegando al número 6 en el US Billboard Hot 100, y número 2 en el Reino Unido.

Ahora Joaquin "Quino" Mcwhinney regresa con el tema "Deportation Nation", dedicado a los indocumentados, y cuyo video dirigió el colombiano Juan Zapata.

"Deportation Nation", que critica la separación de familias en la frontera méxico-estadounidense, supone el regreso de Big Mountain tras diez años de ausencia.