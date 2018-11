El restaurante bogotano basado en ingredientes sostenibles

Actualmente la tendencia de consumir “comida real” lejos de conservantes y químicos y que además, sea amigable con el medio ambiente es algo que ha tenido mucho auge.

Muchas empresas pertenecientes a la industria de alimentos han comenzado a ofrecer de este tipo. De igual manera, algunos restaurantes se han adentrado a esta tendencia.

Uno de esos es Malú, un restaurante en la calle 104 # 18a – 52 abierto por María Luisa Flores, una actriz y modelo venezolana que junto a un equipo de personas que a diario busca ofrecer un menú que tengan productos sostenibles, orgánicos y amigables con el medio ambiente.

Le puede interesar: Los cuatro restaurantes colombianos que están dentro de los 50 Mejores de América Latina

La mayoría de los ingredientes que componen los platos tienen detrás un proveedor responsable con la naturaleza, con la comunidad y con los animales. Tarea que no ha sido fácil porque “conseguir a los proveedores fue algo complicado, por ejemplo sufrimos mucho encontrando el proveedor de pollo, no es sencillo ya que muchas empresas no te dicen qué tan orgánicos son” afirma Flores.

En Malú, cada ingrediente cuenta una historia, no solo del alimento en sí mismo sino de la comunidad que en alguna región del país lo cultivó de manera orgánica. La vainilla por ejemplo, viene de un proveedor llamado “Selva Nevada” quien reforesta selva colombiana porque se destruyó por alguna razón la zona y buscan realizar cultivos amigables con el medio ambiente.

Incluso muchos de los productos que dentro del mercado se consiguen procesados, en el restaurante son hechos por los mismos chefs, como la salsa de tomate y la Nutella.

Aunque, aun no son un restaurante totalmente orgánico ni local, si se hace un gran intento por tener la mayoría de ingredientes con una naturaleza sostenible.