El retorno de "xXx" y "Split", emociones fuertes para la cartelera de EE.UU.

Los Ángeles (EEUU), 19 ene (EFE).- El filme de acción "xXx: Return of Xander Cage" y el thriller psicológico "Split" prometen emociones fuertes para los lanzamientos de esta semana en los cines de Estados Unidos, mientras que "The Founder", sobre los restaurantes McDonald's, destaca entre los estrenos limitados.

"Split", la nueva cinta de M. Night Shyamalan ("The Sixth Sense", 1999), cuenta en su reparto con James McAvoy y con la actriz de origen latino Anya Taylor-Joy.

El argumento de este thriller con tintes de terror gira en torno al secuestro de tres chicas por parte de Kevin (McAvoy), un hombre con un trastorno por el que 24 personalidades diferentes pugnan por tomar el control.

Vin Diesel retoma su popular personaje de acción en "XXX: Return of Xander Cage", la tercera entrega de la saga que, en esta ocasión, presenta un elenco que completan Samuel L. Jackson, Toni Collette, Ruby Rose y Nina Dobrev.

Dirigido por D.J. Caruso ("Disturbia", 2007), este largometraje muestra a Xander Cage envuelto en una conspiración a escala internacional.

Michael Keaton se pone al frente de "The Founder", una película dirigida por John Lee Hancock ("Saving Mr. Banks", 2013) acerca del fenómeno que llevó a McDonald's a pasar de ser un restaurante de comida rápida a convertirse en un icono global.

Kroc (Keaton), a los 52 años, conoció en la década de 1950 a los hermanos Mac y Dick McDonald, que por entonces dirigían un exitoso establecimiento en la localidad de San Bernardino (California).

A Kroc le llamó la atención la velocidad del sistema que habían ideado los hermanos para preparar una comida de calidad y vio ahí un tremendo potencial para convertir esa idea en una franquicia con múltiples propiedades.

También desembarcarán en los cines de Estados Unidos esta semana las películas "Staying Vertical", "The Sunshine Makers", "The Red Turtle", "Kedi", "Detour" y "The Resurrection of Gavin Stone". EFE