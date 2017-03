El supuesto plagio de Shakira y Carlos Vives por 'La Bicicleta' llega a los tribunales

El rotundo éxito del que gozó tanto en España como en Latinoamérica el sencillo 'La Bicicleta', de Shakira y Carlos Vives, que sin duda se coronó como la canción por excelencia del verano pasado, podría verse empañado ahora por el escándalo legal que se avecina después de que un juzgado de Madrid haya admitido finalmente a trámite una demanda por plagio contra los responsables de la publicación del tema, que no son otros que los famosos artistas, el compositor Andrés Eduardo Castro, la discográfica Sony Music y otras nueve productoras.



Como publica el diario El Mundo, fue el pasado 3 de febrero cuando el tribunal decidió que se encargaría de lidiar con las acusaciones vertidas contra todos ellos por el productor y compositor cubano Liván Castellanos, así como por su editora Maryla Dianik Romeu. El testimonio ofrecido por los demandantes indica que las similitudes entre 'La Bicicleta' y su tema 'Yo te quiero tanto' (1997) son notorias en "una frase y parte del coro", además de que ambas canciones cuentan con el "mismo ritmo y la misma línea melódica", una afirmación que habría validado un "catedrático de composición".



El fallo del tribunal llega solo unos meses después de que saltara la propia noticia de que los intérpretes colombianos habían sido demandados por copiar supuestamente algunos elementos clave de la citada canción, una circunstancia que llevó a la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) a bloquear temporalmente los derechos de autor de 'La Bicicleta'.



Sin embargo, después de que sus responsables negaran rotundamente que el famoso sencillo supusiera un plagio, ambas partes asistieron a un acto de conciliación el pasado mes de noviembre durante el cual no se llegó a acuerdo alguno, lo que pareció reforzar la idea de que las alegaciones vertidas contra Shakira y Carlos Vives no estaban lo suficientemente fundamentadas.



Tanto es así, que desde entonces 'La Bicicleta' y sus intérpretes han recibido numerosos galardones por su triunfal colaboración, entre los que destaca el Grammy Latino a la Canción del Año, y de sus entusiastas agradecimientos no se desprendía inquietud alguna por el futuro legal del tema. No obstante, ahora tendrá que ser el juez quien determine qué papel acabará jugando el sencillo en la historia del pop latino.