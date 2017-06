El universo de "The Conjuring" se extiende de nuevo con "The Crooked Man" El universo de películas de terror que giran en torno a los personajes de "The Conjuring" se sigue expandiendo y ahora es el turno para "The Crooked Man", una presencia maligna que hizo su aparición por primera vez en "The Conjuring 2", informó hoy The Hollywood Reporter.