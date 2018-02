Elsa Pataky y Chris Hemsworth también sucumben al fenómeno 'Black Panther

Aunque tras el estreno el pasado octubre de 'Thor: Ragnarok' -la tercera entrega de la afamada saga de Marvel- parecía que el actor Chris Hemsworth necesitaba desconectar temporalmente de la franquicia y, sobre todo, del dios nórdico al que lleva dando vida desde 2011 para poder centrarse en otros proyectos, lo cierto es que incluso ahora que disfruta en Australia de unos apacibles días de descanso con su mujer Elsa Pataky, el afamado intérprete ha vuelto a demostrar que sigue tan vinculado como siempre a la factoría que hizo de él una estrella.



Y es que en lugar de optar por una cena romántica a la luz de las velas o una escapada al campo de esas que acostumbran a hacer cuando se encuentran en su bucólica finca de Byron Bay, los dos enamorados aprovecharon una de sus últimas noches libres para ir al cine y ser testigos directos de por qué el último superhéroe de Marvel en contar con película propia, 'Black Panther', se ha convertido en todo un fenómeno de masas.



"Anoche vimos 'Black Panther' y solo puedo decir: 'Guau, guau y guau'. Id ahora mismo a verla si no lo has hecho ya, a nosotros nos ha dejado totalmente alucinados. Felicidades a Marvel y a todo el equipo por un trabajo épico Black Panther", ha escrito el fornido intérprete en su cuenta de Instagram junto a una imagen que le retrata posando sonriente con Elsa delante del cartel de la cinta.



Además de sacar el máximo partido a su vena cinéfila, el matrimonio ha estado aprovechando estas últimas semanas de relativa calma -los actores son padres de la adorable India Rose (5) y de los mellizos Tristan y Sasha (3)- para visitar junto a sus retoños un santuario animal lleno de koalas, una experiencia que llevó a Elsa a bromear con la posibilidad de llevarse uno de estos ejemplares a casa, y también para disfrutar de una buena cata de vinos cortesía de una de las marcas más famosas de Australia.



"Y aquí llega el momento de la verdad", bromea el artista para describir una imagen que retrata a la madrileña probando una mezcla de uva Shiraz realizada por él mismo, como deja patente otra instantánea que le retrata a él solo soplando a través de un tubo para llevar a cabo la mezcla. "No estoy bebiendo vino con una pajita, estoy elaborando mi propio Shiraz", aclara en la descripción.