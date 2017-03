Emma Watson no se saca fotos con sus fans 'por seguridad'

La actriz está siempre dispuesta a charlar con los fans de Harry Potter sobre su trabajo en la saga, pero no accede a sacarse fotos con ellos por miedo a que las publiquen en internet y alguien pueda rastrearla.

Aunque a simple vista pueda parecer que no tienen nada en común, siendo la primera una de las actrices más respetadas de su generación por su madurez y su trabajo humanitario y el segundo una de las estrellas del pop más polémicas, Emma Watson y Justin Bieber son dos de las celebridades que no acceden a tomarse fotografías con sus fans en su día a día.



En el caso de Bieber, lo hace porque está harto de sentirse "como una animal de zoo", según sus propias palabras, pero los motivos de la intérprete de 'Harry Potter' son bastante más graves al tratarse de una medida de seguridad para evitar a los acosadores.



"Para mí, es algo que marca la diferencia entre poder llevar o no una vida normal. Si alguien me saca una fotografía y la publica en internet, en apenas dos segundos han revelado exactamente el lugar en que me encuentro con un margen de error de diez metros. Cualquiera puede ver además qué llevo puesto y con quien estoy. No puedo dar ese tipo de facilidades para localizarme. Si alguien me lo pide, respondo: 'Estoy dispuesta a sentarme aquí contigo y contestar cualquier pregunta de 'Harry Potter' que tengas, pero no me sacaré una fotografía'", explica la protagonista de la nueva versión de 'La Bella y la Bestia' en una extensa entrevista al nuevo número de Vanity Fair.



Sin embargo, Emma también es capaz de hacer excepciones a su propia norma por sus admiradores más jóvenes o entregados.



"Tengo que elegir cuidadosamente los momentos en que interactúo con mis fans. ¿Cómo puedo distinguir si alguien quiere solamente una foto con un famoso o cuando de verdad voy a alegrarle la semana a alguien? Por ejemplo, a los niños nunca les digo que no".



A lo que no accede ya nunca la joven estrella, sin importar quien se lo pida, es a comentar su vida privada en público.



"Quiero ser coherente. No puedo hablar de mi pareja en una entrevista y esperar luego que los paparazzi no nos saquen fotografías a la puerta de casa. No puedes tener ambas cosas", afirma sobre su hermetismo en todo lo tocante a su vida privada.