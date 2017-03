Emma Watson tiene fascinados a sus compañeros de 'La Bella y la Bestia'

El esperado 'remake' de 'La Bella y la Bestia' puede presumir de tener dos protagonistas abiertamente feministas, no solo la embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas Emma Watson, sino también su compañero en el reparto de la cinta Dan Stevens. Tanto es así, que el intérprete británico reconoce ahora que el poderoso discurso que -en el año 2014- pronunció la joven intérprete en el marco de la campaña de la ONU 'HeForShe' le resultó conmovedor y convincente a partes iguales.



"En su discurso se refería a muchas cosas que había visto en los cuentos de hadas, que siempre había visto en la literatura, algo en lo que creo: que el feminismo consiste en equilibrar la balanza, por lo que hay que involucrar también a niños y hombres. Necesitas canalizar tu energía masculina y luchar contra esa desigualdad, ver qué elementos del patriarcado hay que derribar y qué elementos de tu masculinidad pueden equilibrarse con la feminidad", se sinceró el actor al portal de noticias The Daily Beast.



Como ha explicado en varias ocasiones la propia Emma durante la gira de presentación de la nueva cinta, esta adaptación del clásico animado de Disney se caracteriza por respetar al máximo la historia original, pero al mismo tiempo otorga al personaje de Bella el carisma y la fortaleza que necesita para convertirla en un positivo modelo a seguir para niños y niñas de todo el mundo.



"Todas estas ideas juegan un papel importante en 'La Bella y la Bestia' y están siempre en la cabeza de Emma Watson. Era sentarme con ella y debatir sobre cómo este cuento de hadas es atemporal, pero también sobre el efecto que puede tener hoy en día. No queríamos meter las ideas con calzador, pero sí concienciar al espectador sobre lo que nosotros pensamos de los roles de género y cómo las energías masculinas y femeninas juegan en el cuento de hadas", explicó en la misma entrevista el también actor de 'Downton Abbey'.



El personaje al que encarna Dan Stevens, Bestia, también ha cambiado y ya no es ese extraño ser que asustaba a los niños en la película de dibujos de 1991.



"No puede ser simplemente ese tío malhumorado, gruñón y monstruoso. Tiene que tener 'algo' para que ella se enamore de él. ¿De qué tipo se enamoraría la 'Bella' de Emma Watson? Si no es el fornido Gastón, ¿qué está buscando? Estaba muy, muy emocionado por nadar entre los pensamientos de Emma Watson", confesó sobre la preparación de su personaje.